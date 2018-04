Le sale coup de Durant au Thunder

Un temps à la lutte pour terminer sur le podium de la Conférence Ouest, le Thunder doit désormais s’employer pour verrouiller sa participation aux play-offs. Battu par les Warriors, OKC n’émarge plus qu’au sixième rang de la Conférence Ouest et ne compte plus qu’un match et demi d’avance sur Denver, actuel neuvième et vainqueur dans le même temps d’Indiana.

Et si le Thunder a subi la loi des champions en titre, mardi, c’est en grande partie à cause d’un ancien de la maison, Kevin Durant, qui s’est rappelé au bon souvenir d’Oklahoma en signant 34 points et 10 rebonds. A ses côtés, si Klay Thompson a inscrit 20 points, Draymond Green a été bien plus à la peine avec 5 points et un 0 sur 4 aux tirs.

Côté Thunder, Russell Westbrook a pourtant livré un véritable récital, terminant meilleur marqueur de la rencontre avec 44 points et un très joli 15 sur 26 aux tirs. Le tout accompagné de 16 rebonds et 6 passes. Dans son sillage, Paul George a certes inscrit 20 points, mais à 5 sur 19 aux tirs. Et Carmelo Anthony a été tout aussi maladroit avec 12 points à 4 sur 16 aux tirs.