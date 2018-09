Le Real Madrid veut une place en NBA

Voir le Real Madrid en NBA, c'est possible. C'est du moins le rêve de Florentino Pérez, président du Real Madrid plus connu pour le football mais également à la tête de la section basket. L'homme d'affaires espagnol aimerait faire des champions d'Espagne et d'Europe en titre la première équipe du vieux continent à intégrer la prestigieuse ligue nord-américaine.

Un projet pas si farfelu selon les propos tenus par Pérez vendredi au cours d'une réunion, dévoilés par El Confidencial et AS. "La NBA veut créer une confédération européenne, mais le Real Madrid est le seul club à vouloir y participer ", a assuré le président du Real qui a déjà fait part des ses intentions à Adam Silver, le PDG de la NBA. "Je lui ai demandé de nous laisser participer à la conférence de Est, on nous dit d’attendre que toute l’Europe le fasse et nous perdons de l’argent parce que nous voulons être dans la meilleure ligue du monde."

Le boss de la NBA s'y refuse en l'état, en premier lieu en raison de l'éloignement géographique. Il faudrait plusieurs franchises européennes afin de regrouper les matches et limiter des voyages aujourd'hui beaucoup trop longs. La possible disparition future des conférences, actuellement à l'étude, pourrait favoriser l'implantation de ces équipes sur le vieux continent. Mais dans l’immédiat c'est le Mexique qui tient la corde en cas d'ouverture de la Ligue vers l’extérieur, profitant de sa proximité géographique. Mexico pourrait, d'ailleurs, rapidement obtenir une équipe de D-League.