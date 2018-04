Le nouveau récital d’Harden

Les Rockets ont beau être déjà assurés du meilleur bilan de la Ligue à l’issue de la saison régulière et donc de l’avantage du parquet tout au long des play-offs, les Texans ne semblent pas décidés à lever le pied comme pouvait le laisser croire leur récente défaite face aux Spurs. Nouvel exemple en date, leur victoire acquise face aux Wizards, Houston l’ayant emporté 120-104 après avoir compté 22 points d’avance dès la mi-temps (71-49).

Et comme à sa bonne habitude, James Harden a encore été irrésistible. Non content de terminer meilleur marqueur de la rencontre avec 38 points à 12 sur 18 aux tirs, l’artificier texan a également frôlé le triple-double avec 10 rebonds et 9 passes en plus. Chris Paul pouvait bien se contenter de 8 points à 3 sur 11, les Wizards ne pouvaient pas rivaliser et ce d’autant plus que Clint Capela a également compilé 21 points et 10 rebonds.

Bradley Beal a pourtant inscrit 27 points à 10 sur 15 pour Washington, mais John Wall a eu beaucoup plus de mal, devant se contenter de 9 points à 3 sur 10 et 10 passes.