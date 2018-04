Le Jazz finit en trombe

Le Jazz tient sa finale. Mercredi, pour son dernier match de saison régulière, Utah se déplacera en effet sur le parquet des Blazers avec en jeu la troisième place de la Conférence Ouest pour le vainqueur. Une issue improbable pour les hommes de Quin Snyder, bien loin des play-offs mi-janvier et qui affichaient encore cinq victoires de retard sur Portland il y a moins de deux semaines. Mais alors que la franchise de l'Oregon semble caler au pire moment, comme en atteste sa série de quatre défaites de rang, le Jazz tourne à plein régime et reste sur six succès consécutifs.

Mardi, ce sont les Warriors qui en ont fait les frais. A la peine depuis la blessure de Stephen Curry, les Californiens ont littéralement volé en éclats sur le parquet de la Vivint Smart Home Arena, s’inclinant 119-79 au terme d’un match à sens unique. Un quart-temps a ainsi suffi au Jazz pour se mettre à l’abri (33-16) et la suite de la rencontre a été à l’avenant, Utah menant notamment de 29 points dès la pause (62-33).

Mitchell impressionne

Et comme à son habitude, c’est encore une fois le rookie Donovan Mitchell qui a été le plus en vue, le jeune arrière terminant avec 22 points à 8 sur 12. Dans son sillage, Derrick Favors n’a pas été en reste avec ses 16 points à 7 sur 9 et 9 rebonds tandis que Ricky Rubio et Rudy Gobert ont complété le tableau avec 13 points chacun. Chez les Warriors, si Klay Thompson a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec ses 23 points, c’est au prix d’un piètre 9 sur 27 aux tirs. Quant à Kevin Durant et Draymond Green, ils se sont contentés de 13 points à 5 sur 12 pour le premier et de 4 points, 3 rebonds et 3 passes.

Pas de quoi redonner le sourire à Steve Kerr. "Il faut absolument qu’on retrouve de l’envie, a en effet expliqué l’entraîneur des Warriors à l’issue de la rencontre au micro d’ESPN. On n’y est pas du tout et les play-offs démarrent à la fin de la semaine. On a besoin de jus, de joie et on n’a rien de tout ça." Le discours était évidemment tout autre chez son vis-à-vis. "Les gars font de l’excellent boulot depuis plusieurs semaines. Ils méritent ce qui leur arrive et on pourra déborder les play-offs avec confiance", a en effet affirmé Quin Snyder.

Le résumé du match :