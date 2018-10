Lakers-LeBron James: "Ça fait du bien"

"Ça fait du bien de gagner. Et de savoir que l’on continue à s’améliorer après notre camp d’entraînement et nos premiers matches, ce qui a été le cas ce soir", a apprécié l’ancien joueur des Cavs, proche du triple-double (19 points, 10 passes et 7 rebonds) et resté sur le banc lors du dernier quart, alors que le score était acquis.

«King James», interrogé par Spectrum Sportsnet, a ensuite vanté les mérites de Lance Stephenson, meilleur marqueur du match (23 points, 8 passes et 8 rebonds): "Lance est toujours super. En l’absence de Rajon (Rondo, suspendu 3 matches, ndlr), c’est notre meneur remplaçant et il a contrôlé le match. Il était en grande forme et a réussi à trouver les gars. Et il est rentré avec un état d’esprit défensif dans le deuxième quart, ce qui nous a donné un nouvel élan en sortie de banc."