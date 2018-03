La seconde jeunesse de Dwight Howard

Qu’il paraissait loin, le Dwight Howard rigolard et chambreur, qui écrasait (presque) tout sur son passage avec le Magic, comme lors de cette saison 2011-2012 qui avait vu le triple meilleur défenseur de l'année, de 2009 à 2011, tourner à plus de 20 points et 14 rebonds de moyenne.

C’était il y a quelques mois, alors que le pivot avait été envoyé par les Hawks aux Hornets, un peu dans l’indifférence générale, un an seulement après son retour dans sa ville de naissance (Atlanta), où il espérait à nouveau planer et regagner ce surnom de "Superman", dont il avait revêtu la fameuse cape pour remporter le Slam Dunk Contest.

Le rêve des playoffs

Dix années après ce succès de prestige au concours de dunks du All-Star Game, Howard ne vole plus (autant) mais vient de vivre une incroyable semaine qui permet à la franchise de Charlotte, sur une série de trois victoires consécutives, de rêver encore (un peu) aux playoffs, malgré l’absence de Nicolas Batum (tendinite au talon d’Achille).

Trois jours après avoir réussi son record de rebonds (30), en y ajoutant 32 points, sur le parquet des Nets, l’ancien intérieur des Lakers et des Rockets, deux franchises où il n’a pas laissé un souvenir impérissable, a cette fois compilé 18 points et 23 rebonds lors d’un succès à Dallas (98-102).

Un bilan de 50 points et 53 rebonds en deux matches, donc, qui ne lui monte pas à la tête. "J’essayais juste de prendre le plus de rebonds possible, a-t-il commenté dans le vestiaire. Dominer la raquette, et faire des écrans pour Kemba (Walker, ndlr) et les autres gars." Et cela réussit plutôt bien au pivot de 32 ans, qui a prouvé cette semaine qu’il ne fallait pas l’enterrer trop vite.