La rechute des Lakers

Les Lakers avaient la deuxième meilleure série en cours de NBA, derrière Toronto (trois victoires, comme Denver, contre quatre succès pour les Raptors). "Avaient", car LeBron James et ses coéquipiers sont redescendus au Staples Center, en subissant la loi d’un Magic (104-108) qui en profite pour confirmer sa belle petite relance en ce début de saison. Tout allait pourtant bien, très bien même, pour les Angelinos lors de la première période, avec un avantage de 11 points au cœur du deuxième quart (43-32).

Et puis, si un ultime tir à trois points dantesque (en déséquilibre et à huit mètres) de LeBron James permettait encore aux Lakers de mener à la pause, ce n’était plus que d’un petit point. La lente déconnexion des hommes de Luke Walton était déjà bien amorcée, et le troisième quart les a achevés: 35-19, soit un 54-28 en englobant la fin de première période ! Plutôt rassurant malgré tout pour les fans des Californiens, ceux-ci n’ont pas lâché et ont bien tenté de revenir en fin de partie. Trop tard. Capables d’effacer un retard de 16 points pour recoller à 104-104 à la dernière minute, les Lakers ont néanmoins eu la possession pour passer devant.

Mais ils ont aussi oublié de faire faute lors de la dernière possession à 106-104 pour le Magic, notamment Brandon Ingram, laissant Aaron Gordon aller parachever le bon coup d’Orlando, où Nikola Vucevic a cumulé 31 points et 15 rebonds (Evan Fournier se contente de six points, deux passes et deux rebonds). LeBron James, 24 points, a été trop inconstant à l’image de son équipe. S’il a sorti un autre tir lointain venu de nulle part lors du run final (93-100, 34e), il termine aussi avec un assez inhabituel 6/11 au lancer (à mettre en corrélation avec les 65% de réussite collective, contre 93% pour le Magic). Une fois de plus, ce sont surtout les trous parfois sidérants en défense qui montrent encore l’ampleur du chantier.