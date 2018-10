Knicks: Ntilikina prolonge son contrat

Si Joakim Noah a été prié d'aller voir ailleurs, les Knicks tiennent à leur autre Frenchie. La franchise de New York a en effet décidé de prolonger le contrat de Franck Ntilikina.

Choisi en huitième position lors de la Draft 2017, le jeune meneur tricolore âgé de 20 ans avait signé un contrat de deux ans, plus une année en option. Signe de la confiance qu'ils accordent à l'ancien joueur de la SIG, les Knicks ont décidé de lever cette option avant même que ne débute sa deuxième saison.

Ntilikina et ses coéquipiers débutent leur saison mercredi face aux Atlanta Hawks.

The New York Knicks announced today that the team has exercised its third-year option on guard Frank Ntilikina pic.twitter.com/fLN9cd2uKZ