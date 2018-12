Inquiétant, ces Spurs

Ils pensaient avoir touché le fond, la veille en s’inclinant lourdement sur le parquet des Timberwolves (128-89). Mais les Spurs peuvent encore creuser et l’ont prouvé vendredi soir avec une nouvelle fessée, cette fois à domicile, contre les Rockets (105-136).

Deux revers historiques, puisque la franchise de San Antonio n’avait plus perdu deux matches consécutifs de plus de 20 points depuis novembre 1997. Et, avec un bilan de 10 victoires pour 12 revers, les hommes de Gregg Popovich pointent à l’avant-dernière place de la Conférence Ouest, ce qui ne leur était plus arrivé, après un minimum de 20 matches, depuis la fin de la saison 1996-97.

Mills: "Les gars sont gênés"

"Les gars sont gênés, à juste titre. Il ne faut pas oublier ce que nous représentons lorsque nous portons ces maillots. C’est pour qui nous jouons. Nous devons en être fiers, a ensuite admis Patty Mills, qui a vécu les dernières grandes heures de la franchise texane et le titre de 2014. On a aussi beaucoup de nouveaux joueurs qui apprennent le système. Avant, on avait de la continuité, on pouvait facilement apprendre aux nouveaux comment faire circuler la balle et tout, avec Timmy (Duncan), Tony (Parker) et Manu (Ginobili) qui étaient là depuis toujours. C’était facile."

Aujourd’hui, rien n’est plus facile pour une équipe où LaMarcus Aldridge (20 points) et DeMar DeRozan (18 points) ont fait partie des rares à surnager vendredi. Du côté des Rockets, qui restaient sur quatre revers de rang et en profitent pour dépasser leurs hôtes au classement, Clint Capela (27 points) termine meilleur marqueur du match devant Eric Gordon (26 points), alors que James Harden (23 points, 10 passes et 7 rebonds) et Chris Paul (14 points et 10 passes), de retour après trois matches d’absence, ont tous les deux réussi un double-double.