Houston a un problème

Onze matches, sept défaites: le bilan de Houston est, pour l’instant, très en deçà des attentes. Pour une équipe qui avait terminé en tête de la ligue la saison dernière avec seulement dix-sept revers, et espérait remettre ça cette année avec l’arrivée de Carmelo Anthony, le compte n’y est pas. Si le road-trip effectué sur la côte Est il y a quelques jours s’était bien passé, avec trois victoires à la clé contre Brooklyn, Chicago et Indiana, le retour à l’Ouest est douloureux pour les Rockets. Deux jours après leur faux-pas à Oklahoma City, c’est à San Antonio qu’ils ont mordu la poussière (89-96).

Comment expliquer une telle inconstance ? En attaque, déjà, la mécanique n’est plus aussi fluide. MVP en titre, James Harden a ainsi rendu face aux Spurs une copie très brouillonne, avec 25 points et 6 rebonds certes, mais surtout un affreux pourcentage (7/27 dont un horrible 1/13 à trois points). Et en l’absence de "Melo", officiellement malade, Chris Paul n’a pas non plus su relever le niveau avec ses 13 points, à 4/13 aux tirs. "Le coach dit toujours que les choses vont s’équilibrer, donc je m’attends à ce qu’on soit incroyablement chauds à un moment donné…", a souri "CP3" après-coup.

Alors que la plupart des équipes explosent leur moyenne de points marqués, dans une NBA devenue ultra-offensive, la franchise texane détonne. Elle reste effectivement sur quatre rencontres à moins de 100 points, et même deux à moins de 90. Problématique. S’ils veulent redécoller, et quitter cette insuffisante douzième place de la conférence Ouest, les Rockets ne vont pas devoir trop traîner en route. Au risque de laisser Carmelo Anthony sur le bas-côté ? Possible. Selon ESPN, l’ailier All-Star se serait entretenu avec ses dirigeants sur son rôle et pourrait être libéré prochainement.