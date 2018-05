Golden State en patron

Il flottait comme un air de déjà-vu a l’issue de la victoire (101-92) des Warriors à Houston, lundi soir. Et pas seulement parce que grâce à ce succès dans le match 7 de leurs Finales de Conférence face aux Rockets, les Californiens se sont qualifiés pour leurs quatrièmes Finales NBA de rang. Avec, pour la quatrième fois, une confrontation au sommet face aux Cavaliers, qualifiés la veille face aux Celtics.

Si ce succès de Golden State n’était pas sans rappeler des scènes déjà vues, c’est parce que comme l’avant-veille à Oakland lors du match 6, les Rockets ont semblé avoir le match en main avant de totalement s’effondrer. Après avoir mené de 17 points à la fin du premier quart à l’Oracle Arena, les troupes de Mike D’Antoni ont cette fois compté jusqu’à 15 points dans le deuxième quart mais le soutien du public du Toyota Center n’a rien changé et les Texans ont une fois encore sombré au retour des vestiaires.

Meilleur symbole de cet effondrement, les échecs répétés à longue distance, les Rockets ratant ainsi leurs 14 tentatives à trois points dans le troisième quart. Ils ont enchaîné pas moins de 27 ratés entre le milieu du deuxième quart et l’entame du money-time. Une série noire forcément fatale aux Texans. Et ce d’autant plus qu’en face, Stephen Curry avait retrouvé la mire, le meneur californien enchaînant notamment quatre tirs primés en quelques minutes pour inscrire 14 de ses 27 points dans le troisième quart. A ses côtés, Kevin Durant faisait encore mieux avec 34 points à 11 sur 21 aux tirs et Klay Thompson et Draymond Green n’étaient pas en reste, le premier ajoutant 19 points à 8 sur 13 et le second compilant 10 points et 13 rebonds.

En face, James Harden inscrivait bien 32 points mais à 12 sur 29 aux tirs et 2 sur 13 à trois points. C’était certes toujours mieux que Trevor Ariza, fanny à 0 sur 12 aux tirs dont 0 sur 9 derrière l’arc. Une faillite rédhibitoire et ce malgré les belles performances de PJ Tucker et Clint Capela sous les panneaux, les deux hommes rendant respectivement 14 points-12 rebonds et 20 points à 9 sur 10 et 9 rebonds. "On s’est battus mais l’expérience de Chris nous a manqué", ne pouvait que regretter le premier nommé en référence à Chris Paul, insuffisamment remis de sa blessure aux adducteurs et grand absent de ce match 7. Son expérience n’aurait pas été de trop pour permettre à Houston, meilleure équipe de la Ligue en saison régulière, de disputer ses premières Finales NBA depuis son dernier sacre en 1995. Les Warriors ont, eux, rendez-vous dès jeudi avec LeBron James et consorts...