Gobert dominant, le Jazz fait chuter NOLA

Beaucoup attendaient le duel entre deux des meilleurs pivots de la ligue samedi soir à New Orleans. Rudy Gobert, meilleur défenseur de l'année en 2018, face à Anthony Davis, favori du moment pour décrocher le titre de MVP en fin de saison. Malheureusement pour le spectacle, Davis a déclaré forfait à quelques minutes du coup d'envoi, gêné par un coude douloureux après un choc la veille face à Brooklyn. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Gobert et le Jazz ont tiré profit de cette absence. Utah a ainsi infligé aux Pelicans leur première défaite (132-111) de la saison après un démarrage canon.

Sans "Unibrow" dans la raquette pour venir le contrarier, l'intérieur français a signé sa meilleure performance en attaque depuis sept mois. Avec 25 points, 14 rebonds et 4 contres en à peine plus de 30 minutes de jeu, l'ancien Choletais s'est régalé. Sa connivence avec Ricky Rubio, qui l'a constamment cherché sur des passes lobées, a sauté aux yeux. L'Espagnol a lui aussi très largement contribué à cet important succès en Louisiane avec 28 points et 12 passes.

"Rubio et Gobert n'ont pas arrêté d'exploiter le filon des alley-oops. Ils nous ont fait très mal et la prochaine fois il faudra absolument faire un meilleur travail quand on défendra sur eux", a prévenu Jrue Holiday au micro d'ESPN après le match. Gobert, lui, n'avait que des mots positifs pour son meneur. "Lorsque Ricky joue comme ça, c'est difficile de perdre. Beaucoup de nos joueurs sont capables de marquer. Mais lorsqu'il joue de cette manière, en faisant toujours le meilleur choix possible et en mettant autant de pression sur leur défense, il est compliqué de l'arrêter".

A la faveur de ce succès, le Jazz repasse dans le positif avec trois victoires pour deux défaites. Les Pelicans, eux, retrouveront normalement leur superstar Anthony Davis pour le choc du haut de tableau à Denver dans la nuit de lundi à mardi.