Fournier se lâche sur Twitter après le choix de Cousins

La NBA est de nouveau sous le choc. Au lendemain de l’annonce de l’arrivée de LeBron James aux Lakers, la Ligue a bien du mal à se remettre de la décision de DeMarcus Cousins de rejoindre les Warriors, moyennant un petit contrat d’un an et un salaire de 5,3 millions d’euros.

"C'est le choix le plus intelligent jamais réalisé", a commenté l’intéressé. Et pour cause, les Warriors pouvant désormais se prévaloir d’un cinq majeur composé uniquement par des All-Stars: Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green et donc DeMarcus Cousins. De quoi faire des champions en titre les grands favoris à leur succession. Un peu trop pour certains parmi lesquels Evan Fournier.

« Cette saison ça va être un peu comme si tu commençais un film et un connard te raconte la fin», a ainsi écrit le joueur du Magic sur Twitter. Et l’ancien Poitevin d’enchaîner: «Nan mais sérieux quoi y a plus de suspense dans un épisode de Police Judiciaire à 3h du mat sur TF1 que dans next season.» Tout en prenant soin de rester mesuré. «Ba je suis d’humeur taquine vous avez pas idée. Si je me lâche c'est de grandes amendes pour moi», a-t-il ajouté.

Cette saison cava etre un peu comme si tu commencais un film et un connard te racontes la fin. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) 3 juillet 2018

Nan mais serieux quoi ya plus de suspense dans un episode de Police Judiciaire a 3h du mat sur TF1 que dans next season — Evan Fournier (@EvanFourmizz) 3 juillet 2018

Jvous propose de faire une levée de fonds et jpars en sucette. Deal? https://t.co/uOXyXPIXTa — Evan Fournier (@EvanFourmizz) 3 juillet 2018

Tout aussi choqué, Enes Kanter a pris moins de gants en publiant une photo d’Adam Silver, le grand patron de la Ligue, avec le maillot des Warriors et la légende «Adam Silver s’est mis d’accord avec les Warriors par le biais de la Mid-level exception».