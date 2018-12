Evan Fournier l’a mauvaise

Evan Fournier n’a pas suffi. L’arrière français a beau avoir inscrit 26 points à 8 sur 15 aux tirs, 8 rebonds et 4 passes, le Magic n’est pas parvenu à mettre fin à la série de victoires des Nuggets, le leader de la Conférence ouest enchaînant un septième succès de rang en l’emportant 124-118 en prolongation.

Et si les 31 points de Jamal Murray ou les 12 points, 13 passes et 8 rebonds de Nikola Jokic sont pour beaucoup dans cette nouvelle victoire, Evan Fournier regrettait le concours des arbitres. "C’est terrible et je suis vraiment frustré, a ainsi confié le Français à Espn. On est une équipe qui ne se plaint jamais alors qu’on n’a jamais les fautes et quand on se plaint, on se prend une technique." Une référence à la faute technique reçue durant la prolongation après avoir écopé de sa sixième faute.