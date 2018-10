Embiid - Antetokounmpo : les nouveaux rois de l’Est

Débarrassée de l’encombrante présence du King LeBron, l’Est se cherche de nouvelles têtes d’affiche. De Kawhi Leonard à Blake Griffin, ils sont plusieurs à rêver de succéder au numéro 23 des Lakers. Et si le début de saison consacre plusieurs surprises comme Kemba Walker (Charlotte) ou Zach Lavine (Chicago), les deux monstres que sont Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo ont finalement peu d’équivalents tant dans l’emprise collective qu’individuelle.

Fort d’un début de saison canon avec les Bucks (3v - 0d), le Greek Freak a le profil parfait pour être la tête d’affiche du côté atlantique de la Ligue. Un jeu spectaculaire, un physique hors-norme et une place incontestable de franchise player au sein de son équipe. Pour Embiid, la donne est sensiblement la même. "Le Process" de Philly est sur le point d’être achevé et les 76ers surfent sur une vague d’optimisme que l’on n’avait plus connue dans la ville de l’amour fraternel depuis la période Allen Iverson.

MVP(s) du futur

Mais à Philadelphie, Embiid bénéficie pour l’aider dans sa quête de titre d’un lieutenant plus imposant que Middleton chez les Bucks, en la personne de Ben Simmons. Un joueur plus jeune, plus athlétique, international comme lui puisque pas américain, et dont les attributs basket rappelle un peu un certain… LeBron James. De là à piquer la lumière au pivot camerounais à l’avenir ? Peut-être pas encore car l’Australien doit encore polir son jeu sur plusieurs aspects (le tir, les lancers-francs) mais il ne serait pas étonnant que l’avenir réserve aux deux Sixers une féroce compétition interne à l’image de celle qui opposait Kevin Durant et Russell Westbrook au Thunder. Tout le contraire d’un Antetokounmpo qui s’est vu confier les clés du camion à Milwaukee depuis plusieurs années et qui demeure le seul et unique candidat dans sa franchise à viser le trophée de Most Valuable Player.

Dans ce duel de MVP en puissance que se livreront Embiid et Antetokounmpo cette nuit (03h40 sur beIN SPORTS 1), les deux All-Stars auront là une belle occasion de faire valoir leur candidature à la récompense suprême. Dans une saison longue et éreintante, chaque match est bon pour montrer les muscles. Et les deux hommes n’en manquent pas.