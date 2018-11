Durant cartonne pour rien

Vainqueurs de leurs trois derniers matches, les Warriors n’ont pu réaliser la passe de quatre chez les Raptors, la meilleure équipe de la Ligue depuis le début de saison ayant le dernier mot en prolongation (131-128).

Stephen Curry et Draymond Green toujours sur le flanc, Kevin Durant a pourtant signé un Marc monstrueux, terminant avec 51 points à 18 sur 31, 11 rebonds et 6 passes et Klay Thompson et Jonas Jerebko l’ont épaulé avec 23 points pour l’un et 20 points pour l’autre.

Mais en face, il sont six à avoir terminé avec plus de dix points au compteur, Kawhi Leonard compilant notamment 37 points à 14 sur 24 et 8 rebonds et Pascal Siakam suivant avec 26 points à 8 sur 10.