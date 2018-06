Choisi en première position du deuxième tour de la draft, Elie Okobo aurait signé un contrat de quatre ans (dont deux en option) avec les Phoenix Suns, assorti d'un salaire de 6 millions d'euros.

A 20 ans, le meneur tournait la saison passée à 12,9 points et 4,8 passes décisives par match de Pro A avec Pau.

The beginning of a new chapter. So proud to be a member of the @Suns family! ☀️ #TimeToRise #SunsNation pic.twitter.com/GgTdM9Dfjb