Doncic, du jamais-vu depuis… Jordan !

Récupéré par les Dallas Mavericks lors de la draft 2018, Luka Doncic réussit des débuts tonitruants en NBA. Le polyvalent arrière slovène (19 ans, 2,01 m), qui évoluait auparavant au Real Madrid, tourne ainsi à 20,4 points, 6,4 rebonds et 4,0 passes décisives de moyenne par match.

Selon Basketball-Reference.com, aucun rookie n’avait affiché de telles statistiques depuis… Michael Jordan qui, en 1984-1985, avait compilé 28,2 points, 6,5 rebonds et 5,9 passes avec les Chicago Bulls. Le débutant texan n’a certes disputé que 7 rencontres, mais c’est très prometteur.

Luka Doncic is averaging 20.4 PPG, 6.4 RPG, and 4.0 APG this season.



The last rookie to do that was...oh pic.twitter.com/GbkIGTipM7