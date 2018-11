Detroit se paie Houston

Detroit a battu Houston en prolongation (116-111) dans la nuit de vendredi à samedi en NBA. Blake Griffin termine à 28 points, Andre Drummond plaque un double-double à 23 points et 20 rebonds. Du côté des Rockets, qui ne trouvent décidément pas la régularité, James Harden finit à 33 points, Clint Capela et 29 points et 21 rebonds.

C'est beaucoup mieux pour les Raptors, leaders à l'Est après leur tranquille succès devant Washington (125-107). Kawhi Leonard, meilleur marqueur, cumule 27 points et 10 rebonds.

Cleveland a surpris Philadelphia sur son parquet (112-121), malgré le double-double de Joel Embiid auteur de 24 points et 12 rebonds. Boston l'a emporté à Atlanta (96-114) avec 45 points lors du seul premier quart-temps. Enfin, les Knicks ont dominé New Orleans (114-109), où Anthony Davis a marqué 33 points et capté 12 rebonds. Frank Ntilikina a joué 14 minutes avec New York, pour cinq points, deux passes et deux rebonds.