Curry, le festival

Après Blake Griffin, Stephen Curry ! Au lendemain du festival de l’intérieur des Pistons, auteur de 50 points face aux Sixers, le meneur des Warriors n’a pas été en reste face aux Wizards. En feu à longue distance avec un incroyable 11 sur 16 derrière la ligne des trois points, "Baby Face" a en effet terminé avec 51 points à 15 sur 24 en seulement trois quart-temps. De quoi bien mériter les «MVP ! MVP !» qui descendaient des travées de l’Oracle Arena.

"C’était une soirée sympa, pouvait-il bien apprécier au micro d’ESPN. La réussite était au rendez-vous et les paniers appelaient les paniers. La balle a vraiment bien circulé et tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice." Certains plus que d’autres néanmoins. Pour autant, Stephen Curry n’a pas été le seul à briller. A ses côtés, Kevin Durant n’a pas été reste comme en attestent ses 30 points à 13 sur 18 aux tirs, 8 rebonds et 7 passes et Klay Thompson a complété le tableau avec 19 points à 8 sur 17. De quoi contribuer à l’impressionnant 57,9% de réussite collective.

Un quart-temps a d’ailleurs suffi aux Warriors pour donner le ton de la soirée. Le temps d’inscrire 46 points. Et si les Wizards, portés par la réussite de Bradley Beal (23 points à 10 sur 15), ont opposé une belle résistance, virant à la pause avec seulement neuf longueurs de retard (80-71), ils n’en lâchaient pas moins prise dans le troisième quart (115-93, 35e), victimes de la réussite insolente du meneur californien. Un Stephen Curry pas passé loin de son record en carrière (54 points en février 2013) et qui affiche 34,5 points de moyenne avec déjà quatre matches – sur cinq – à plus de 30 points. La course au titre de MVP est lancée…