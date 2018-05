Cleveland s'impose en prolongation à Toronto

Cleveland a pris l'avantage sur Toronto en s'imposant mardi soir au Center Air Canada (112-113 a.p.) lors du match 1 de cette demi-finale de la Conférence Ouest.

C'est un petit hold-up de la part des Cavaliers, qui n'ont pas mené une seule seconde durant le temps réglementaire. LeBron James, deux jours après ses 45 points contre Indiana lors du match 7 du 1er tour, termine cette fois en triple-double avec 26 points, 11 rebonds et 13 passes. Les shooteurs J.R. Smith et Kyle Korver ont ajouté 20 et 19 points.

Les Raptors peuvent donc sans vouloir, eux qui avaient pris les devants dès le premier quart-temps (33-19), mais qui ont surtout manqué d'adresse en fin de match. DeMar DeRozan a inscrit 22 points, tandis que Jonas Valanciunas a compilé 21 points et 21 rebonds. Le prochain match aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi.

“My teammates were unbelieveable tonight. They were there when I wasn’t at my best.” - @kingjames #WhateverItTakes pic.twitter.com/7RgjACW1PS