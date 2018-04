Cleveland, c'est grave

Les costumes n’ont pas suffi. Si LeBron James avait rhabillé tous ses coéquipiers avec la même tenue, des costumes gris du styliste américain Thom Browne, les Cavaliers n’ont pas réussi à reprendre l’avantage du terrain vendredi soir à Indianapolis, s’inclinant 92-90. Et ils sont désormais menés 2-1 dans cette série du premier tour des playoffs de la Conférence Est.

La victoire semblait pourtant se dessiner pour les finalistes malheureux de la dernière édition, qui menaient de 17 points à la pause. Ils avaient encore 6 longueurs d’avance à l’entame du dernier quart et ont donc fini par perdre, ce qui ne leur était jamais arrivé cette saison en attaquant l’ultime période en tête.

Bogdanovic en feu

"On a quand même eu des opportunités de l’emporter, regrettait ensuite LeBron James, qui avait sans doute en tête cette ultime tentative longue distance de JR Smith. Et qu’est-ce que vous attendez ? Que je balance mes coéquipiers ? Ce n’est pas mon genre. On doit juste être meilleurs, moi y compris."

Auteur de près de la moitié des points (46) de son équipe deux jours plus tôt, le "King" est tombé sur un Bojan Bogdanovic en feu (30 points à 7/9 à 3 points), qui l’a parfaitement contenu en défense, même s’il termine avec 28 points, assortis de 12 rebonds et 8 passes. Mais il était encore bien trop seul, malgré un Kevin Love (19 points et 6 rebonds) solide.

Du côté des Pacers, Myles Turner (8 points, 10 rebonds) a frôlé le double-double, et Victor Oladipo, s’il a été maladroit (5/15), a aussi montré pourquoi il était favori pour le titre de MIP (Most Improved Player, joueur ayant le plus progressé), compilant 18 points, 7 passes, 6 rebonds et 3 interceptions. "La résistance de cette équipe est incroyable", savourait ensuite Turner, en espérant enfoncer le clou dimanche, dans un Bankers Life Fieldhouse encore bouillant, avant de retourner à Cleveland.