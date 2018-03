Celtics: Irving opéré

A l’arrêt depuis 10 jours, Kyrie Irving, le meneur des Celtics, va finalement subir une légère opération au genou gauche.

#NEBHInjuryReport Kyrie Irving underwent a minimally-invasive procedure today to remove a tension wire in his left knee. He is expected to return to basketball activities in 3-6 weeks.



