Cavaliers: LeBron évoque son avenir

Libre de quitter Cleveland en fin de saison, LeBron James ne veut pas encore se projeter sur la free agency. "Je ne pense pas comme ça, je suis vraiment quelqu’un qui vit le moment présent", a-t-il confié au Plain Dealer. Malgré tout, l’ailier des Cavaliers sait déjà quels critères seront prioritaires dans le choix de sa future destination.

"Ma famille, c’est tout ce qui compte, a-t-il affirmé. Je veux continuer à gagner au plus haut niveau, car je sais que je peux toujours le faire, et puis il y a ma famille. C’est ce qui compte le plus pour moi, plus que tout. On prend les décisions tous ensemble, toujours. Et quand on l’aura prise, mes agents et mon équipe s’y mettront."

En cas de départ, le nom du triple champion NBA et quadruple MVP de la ligue circule surtout du côté des Lakers. "King James" possède d’ailleurs deux maisons dans les environs de Los Angeles. Les Philadelphia 76ers, la franchise qui monte dans la conférence Est, et les Houston Rockets, leaders à l’Ouest, pourraient aussi l’accueillir.