Carmelo Anthony bientôt plus au Thunder ? 

Le Thunder aurait donné la permission à Carmelo Anthony de rencontrer les dirigeants d’autres franchises NBA selon Adrian Wojnarowski, le réputé journaliste d’ESPN.

La franchise d'Oklahoma City souhaiterait se débarrasser du contrat du joueur, ce qui pourrait lui permettre d’économiser une somme assez importante, elle qui possède la masse salariale la plus élevée de la ligue (310M$). Pour la saison 2018-2019, l’ailier doit toucher 27,9M de dollars. La saison dernière, il tournait à 16,2 points, 5,8 rebonds et 1,3 passes de moyenne par match.

Des réunions seraient déjà prévues la semaine prochaine à Las Vegas avec les Houston Rockets et le Miami Heat.

