Boston n'a pas dit son dernier mot

A l'Est, du nouveau. Alors que l'on pensait la première place de la Conférence verrouillée par les Toronto Raptors, le suspense a été relancé samedi soir. Le choc entre les Canadiens et les Celtics a tourné à l'avantage de Boston (110-99), désormais revenu à deux victoires au classement avec 6 matches à jouer avant la fin de la saison régulière. Plus intéressant encore: les deux franchises se retrouveront mercredi pour un ultime affrontement, cette fois dans l'Ontario, au lendemain d'un déplacement compliqué à Cleveland pour les Raptors.

Malgré des blessés en pagaille, Kyrie Irving en premier lieu, les Celtics ont encore fait preuve d'un mental exceptionnel. Pour cette rencontre finalement plus que de gala, Brad Stevens a montré pourquoi il avait de bonnes chances d'être élu coach de l'année dans quelques semaines. Réussir à tirer 24 points (à 9/16) d'un gamin de 19 ans comme Jayson Tatum et 21 points et 7 passes de Terry Rozier, le remplaçant d'Irving, face à un tel adversaire tient du prodige. Encore une fois, c'est dans le quatrième quart-temps que Stevens a fait opérer sa magie alors que la rencontre était particulièrement serrée.

Marcus Morris, diminué par une blessure à la hanche, est monté au créneau avec 25 points dont un panier extérieur qui a permis à sa formation de prendre le large à l'entame du "money time". La température est un peu montée en fin de partie sur le parquet du TD Garden. Frustrés et vexés par le comportement un peu hautain de Morris, les Raptors, CJ Miles et Serge Ibaka en particulier, sont allés s'expliquer avec l'intérieur du Massachusetts et ont récolté des fautes techniques. Le rendez-vous est en tout cas pris. Pas seulement pour le match de mercredi, crucial pour déterminer l'adversaire de chacun au 1er tour des playoffs. Boston et Toronto espèrent bien s'affronter en finale de Conférence au mois de mai.