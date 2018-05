Boston démarre fort face à Philadelphie

Les Celtics n'ont pas manqué le premier match de leur demi-finale de conférence face à aux Sixers (117-101). Un large succès acquis dans la nuit de lundi à mardi qui a notamment été assuré grâce au trio Rozier (29 points), Tatum (28 points) et Horford (26 points).

En face, Embid a tout donné (31 points, 13 rebonds) mais cela n'a pas été suffisant pour inverser le cours d'un match qui a rapidement basculé dans le camp des Celtics (56-45 à la pause) avec un écart maximum de 19 points en faveur de Boston.

L'équipe de Terry Rozier a pris la main dans son antre et va tenter d'enchaîner, toujours à domicile, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Every time Philly made a run during Game 1, we had an answer. And oftentimes, that answer was Terry Rozier. https://t.co/ewqhpbjSq5