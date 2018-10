Batum et Parker à la fête avec les Hornets

Battus il y a deux jours par à Chicago, les Charlotte Hornets ont pris leur revanche sur les Bulls en décrochant un très large succès (135-106) qui leur permet de rebondir après deux revers, et d'équilibrer leur bilan (3-3).

Les Français ont brillé, avec un Nicolas Batum efficace (10 points à 4/5, 8 rebonds, 5 passes), et surtout félicité par son entraîneur pour sa défense sur Zach LaVine (20 points à 6/16), et un Tony Parker agressif (18 points et 8 passes en 18 minutes) pour relayer la star Kemba Walker (30 points).

