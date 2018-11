Anthony et les Rockets, c'est bientôt fini

La rumeur était tenace depuis quelques jours, elle s'est confirmée jeudi soir. Selon ESPN, Carmelo Anthony et les Houston vont se séparer après à peine un mois de collaboration. L'ancienne star des New York Knicks, 34 ans, n'a pas réussi à se fondre dans le décor texan avec Chris Paul et James Harden. Sous contrat pour un salaire minimum, "Melo" ne coûtera pas grand chose aux Rockets, qui vont devoir se pencher sur le marché pour trouver un ailier capable de récupérer le temps de jeu du All-Star.

Carmelo Anthony’s brief stop with the Houston Rockets is over, league sources tell ESPN. Anthony will part ways with team, although there are no immediate plans to place 10-time All-Star on waivers. Team announcement is expected before Rockets play Golden State tonight.