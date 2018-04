A l'Ouest, rien n'est fait

Cette fin de saison dans la Conférence Ouest continue d'être tout à fait historique. A deux matches du terme de la saison régulière, seules trois franchises sont officiellement qualifiées pour les playoffs: les Houston Rockets, les Golden State Warriors et les Portland Trail Blazers. Les six équipes classées derrière n'ont pas encore validé leur billet et peuvent toujours être éliminées en cas de bouquet final mal négocié. Petit point sur les enjeux de ce sprint final.

Utah Jazz (4e)

La franchise de Salt Lake City n'a pas joué samedi, mais sera en action dimanche soir sur le parquet des Los Angeles Lakers. En cas de succès, Rudy Gobert et les siens seraient non seulement qualifiés, mais pourraient encore mathématiquement chiper la 3e place à Portland. Il faudrait aux joueurs de Quin Snyder, sérieux candidat au titre de meilleur coach de la saison, deux victoires sur leurs deux dernières rencontres, la dernière les mettant justement aux prises avec... Portland.

New Orleans Pelicans (5e)

Après 14 défaites consécutives contre les Golden State Warriors depuis 2015, les Pelicans ont mis fin à leur série noire samedi (126-120). Sur le parquet des champions en titre, Anthony Davis (34 points, 12 rebonds et 4 contres) et Kevin Durant (41 points, 10 rebonds et 5 passes) se sont livrés un duel épique qui a tourné en faveur de la star de "NOLA". Davis et ses camarades ont conforté leur 5e place, mais affichent toujours un bilan identique (46 victoires pour 34 défaites) à celui des San Antonio Spurs (6e) et de l'Oklahoma City Thunder (7e).

Pour leurs deux derniers matches, les hommes d'Alvin Gentry seront sur le parquet des Clippers (mathématiquement éliminés depuis peu), puis à domicile contre San Antonio pour un dernier duel possiblement explosif.

San Antonio Spurs (6e)

Les Spurs, qui ont donc le même bilan que New Orleans et Oklahoma City, ont fait le job à la maison samedi pour rebondir après deux défaites consécutives. La venue de Portland, 3e, aurait pu s'avérer plus épineuse sans un LaMarcus Aldridge fidèle à sa très belle saison (28 points) et un Manu Ginobili immortel en sortie de banc (17 points à 7/7 et à... 40 ans). Tony Parker était à nouveau remplaçant et n'a passé que 12 minutes sur le terrain afin de faciliter l'éclosion de l'excellent DeJounte Murray (17 points).

Outre un affrontement final potentiellement bouillant face aux Pelicans, Gregg Popovich et sa bande recevront les faibles Sacramento Kings. On devrait donc revoir les Spurs en playoffs pour une 21e saison consécutive.

Oklahoma City Thunder (7e)

Les Houston Rockets ont beau être assurés de la première place au général, ils n'allaient pas faire de cadeau au Thunder, l'un des adversaires les plus retors sur le papier dans le contexte d'une série de playoffs. Il y a bien eu match samedi dans le Texas, et OKC a réussi un petit exploit. Porté par le trio Westbrook-George-Anthony (70 points à eux trois), le Thunder est allé chercher un succès (108-102) crucial au Toyota Center, notamment grâce à l'étonnante défense du MVP sortant sur son probable successeur Harden en fin de rencontre. Au coude à coude avec New Orleans et San Antonio, OKC a normalement un calendrier lui permettant de poinçonner son ticket pour la post-saison.

Le déplacement à Miami, qui se doit de l'emporter pour éviter Cleveland au 1er tour des playoffs, sera suivi d'une promenade de santé programmée à domicile face aux Memphis Grizzlies, dont l'intérêt est de ne plus remporter le moindre match jusqu'à la loterie pré-Draft...

Minnesota Timberwolves (8e)

Les Wolves ne jouaient pas samedi et ont vu tous leurs devanciers s'imposer. Bien qu'une seule victoire sépare Minnesota du trio New Orleans-San Antonio-Oklahoma City, c'est davantage dans le rétroviseur que sont tournés les regards. La franchise de Minneapolis, qui n'a pas participé aux playoffs depuis 14 ans, est à égalité parfaite avec Denver et rencontrera justement les Nuggets lors du tout dernier match de la saison régulière... Avant cela, la bande à Tom Thibodeau devra tenter d'éviter la faute professionnelle à domicile contre Memphis.

Denver Nuggets (9e)

Les Nuggets sont restés en vie dimanche en l'emportant (134-115) face aux Clippers grâce notamment au triple-double de Nikola Jokic (23 points, 11 passes et 11 rebonds). Les voilà donc à égalité parfaite avec Minnesota, un adversaire chez qui il faudra justement se déplacer pour clôturer la saison. Pour que les chances de qualification de la franchise du Colorado restent intactes, il faudra l'emporter à domicile contre Portland, déjà qualifié, mais dont la 3e place est menacée par Utah. Autant dire que même si les Nuggets ont leur destin en main, le risque de passer à la casserole pour la cinquième année de suite est élevé.