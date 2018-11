Ch. France (pb): Une révélation de 15 ans pour finir !

Les championnats de France en petit bassin de Montpellier ont consacré la confirmation des tauliers, mais aussi et surtout le nouvel élan d'une "nouvelle vague" que symbolise à elle seule la jeune Louise Lefebvre. A 15 ans seulement, la nouvelle protégée de Lionel Horter réussit la transition avec le haut niveau en décrochant au dernier jour de compétition son premier titre national sur 200m dos en 2'07"92 devant ses aînées Mathilde Cini (2'09"07) et Lara Grangeon (2'09"83). Un chrono auquel elle retranche plus de 3 secondes pleines par rapport à son temps de référence.

Encore un titre pour @BonnetCha qui remporte la finale du 100m 4 nages en 58.67 NOUVEAU RECORD DE FRANCE devant @beryl_gasta (59.91) et @camille_dauba (1:01.34) #Montpellier2018

La jeunesse et les cadres avec Charlotte Bonnet qui a poursuivi sa razzia avec un 4e et un 5e titre ce week-end sur 400m en 4'02"19 et sur 100m 4 nages, avec un nouveau record de France à la clé (58"67). Mais la Niçoise ne sera pourtant pas au rendez-vous des Mondiaux en petit bassin de Hangzhou (11-16 décembre) : "Je n'ai pas réussi les 6 titres, mais la semaine a été longue, je ne suis pas dans un état de forme optimal et j’arrive à signer des chronos corrects. Le niveau mondial, faut pas déconner !", lance au micro de beIN SPORTS "Cha-cha" pour justifier sa décision de ne pas se rendre en Chine.

Nouveau titre pour @StraviusJs qui remporte le 200m 4 nages en 1:56.98 devant Théo Berry (1:57.92) et Clement Bidard (1:58.16) #Montpellier2018

Ce sera aussi le cas de Marie Wattel ou de Jérémy Stravius qui a lui aussi pourtant complété sa collection avec des titres sur 50m dos (23"27) et sur 200m 4 nages (1'56"98). Un Stravius qui avait choisi de ne pas courir une épreuve reine du 100m décapitée avec les autres absences combinées des Metella, Grousset et autre Mignon. Le néo-Niçois a néanmoins pu apprécier le doublé de ses jeunes nouveaux partenaires d'entraînement, Tom Paco Pedroni s'imposant en 47"81 devant Charles Rihoux (47"98).

Conclusion de Richard Martinez, le DTN de la natation tricolore : "Une nouvelle vague est en train de se former et j’espère qu’elle va prendre encore de l’ampleur. Nos cadres répondent à l’appel, mais nos jeunes aussi. Il reste encore beaucoup à réaliser en vue d’être performant dans les grands rendez-vous internationaux. Mais c’est très stimulant…"