Ch. de France-400m (M): Pothain se rate encore

C'est une désillusion supplémentaire dans la jeune carrière de Jordan Pothain. Dans le contexte morose d'une équipe de France en perte de vitesse et en quête de nouveaux chefs de file, la nouvelle faillite du champion de France et finaliste olympique du 400m dès les premières séries matinales des Championnats de France de Saint-Raphaël ce mercredi tombe plutôt mal.

Le Grenoblois, après son échec enregistré l'été dernier, lorsqu'il n'était déjà pas parvenu à se qualifier pour les Mondiaux de Budapest, ne verra pas non plus les prochains Championnats d'Europe de Glasgow (3-9 août). Les minima requis sur sa distance de prédilection (3'49"46) sont loin avec ce chrono plus que modeste de 3'50"35, qui écarte Pothain de manière brutale. "Je suis très déçu ! L’objectif, c’était la qualification et je pensais vraiment l’avoir dans les pattes, a commenté l'intéressé sur le site de la FFN. Tous les voyants étaient au vert depuis le retour du FFN Golden Tour de Marseille (début avril). J’avais alors pris le temps de réfléchir et de mettre des mots sur ce qui se passait en compétition. J’ai eu le sentiment que ça m’avait aidé à passer un cap. Résultat, j’ai gagné trois secondes ce matin sur mon meilleur chrono de la saison. Malheureusement, ça n’a pas suffi pour les Euro. Je pense malgré tout que je manque juste d’un peu de temps pour me retrouver et me faire à nouveau confiance. Pour autant, pas question de baisser les bras. Il me reste des courses sur lesquelles me qualifier, notamment le 100 ou le 200 m nage libre."

Ils seront 2 à briguer en soirée, lors des premières finales varoises, leur billet pour l'Ecosse : le nageur de Montpellier David Aubry (3'48''85), ainsi que le jeune Amiénois Roman Fuchs (3'49''19) devront prendre une des 4 premières places pour arriver à leurs fins.