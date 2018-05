Valentino Rossi évoque encore sa retraite

Valentino Rossi reste l'un des symboles du MotoGP. "Il Dottore" est présent sur les circuits depuis une vingtaine d'années avec 9 titres de champion du monde de MotoGP. L'Italien a prolongé pour deux saisons, à savoir 2018 et 2019, mais il semble claire désormais qu'il n'ira pas au-delà. "Ce ne fut pas une décision facile. Elle fut même plus difficile que les autres fois parce que, peut-être, ce sera mon dernier contrat et qu'après il n'y en aura pas d'autre. Je sais que c'est difficile d'aller chercher un 10e titre mais j'ai décidé d'essayer", explique-t-il pour AS.

Un Rossi qui a beaucoup souffert au guidon d'une moto "pas bonne" la saison dernière et s'il considère le modèle 2018 plus réussi, il ne peut qu'ajouter encore souffrir de l'électronique.