Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), 31 ans, a annoncé sa retraite ce jeudi après-midi, en marge du Grand Prix d’Allemagne.

Le pilote catalan arrêtera la MotoGP à la fin de la saison.

Il compte 3 titres de champion du monde en 18 saisons (1 en 125 cmᶟ en 2003 et 2 en 250 cmᶟ en 2004 et 2005), et 54 victoires (31 en MotoGP, 15 en 250 cmᶟ et 8 en 125 cmᶟ).