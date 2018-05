MotoGP: Zarco pilotera une KTM en 2019

Johann Zarco a pris sa décision. Le Français était courtisé par plusieurs écuries de pointe (Honda pour remplacer Pedrosa par exemple) pour 2019 mais il a donc opté pour KTM. Ce sera évidemment un changement majeur puisqu'il va passer d'un team satellite (de qualité!) Yamaha pour devenir pilote d'usine au sein de l'équipe Red Bull MotoGP. Il deviendra ainsi le pilote référent pour KTM et fera équipe avec Pol Espargaro.

BREAKING NEWS: @JohannZarco1 moves to @KTM_Racing in 2019 ✍️#MotoGP | More to follow... pic.twitter.com/UFa8uu0dRk