MotoGP : Zarco au soutien de l’équipe de France

Johann Zarco dispute le Grand Prix de Catalogne MotoGP ce week-end mais le pilote français de Yamaha n’a pas oublié l’équipe de France de football qui dispute son premier match de la Coupe du monde ce samedi face à l’Australie.

Ainsi, avec des supporters tricolores présents dans le paddock, il a entonné une belle Marseillaise.

Première Marseillaise de la journée en attendant celle de l’@equipedefrance. Bonne rentrée en coupe du monde, on est avec vous !

Merci aux supporters, vous êtes extraordinaire.

We’re with you @equipedefrance. #CatalanGP #JZ5 @Michelin_Sport pic.twitter.com/oZIMio8qOa