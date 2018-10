MotoGP-Thaïlande: Marquez en pole devant Rossi, Zarco 8e

Marc Marquez n'a pas eu la partie facile lors des qualifications du Grand Prix de Thaïlande. Le pilote Honda a été contraint de passer par la case Q1 avant de défendre ses chances en Q2 avec le reste de la meute. L'Espagnol a finalement eu le dernier mot grâce à un chrono de 1'30"088. Il fallait au moins cela pour contrer un Valentino Rossi qui a placé sa Yamaha à seulement 11 millièmes ! Andrea Dovizioso complète cette première ligne de feu.

De son côté, Johann Zarco a signé le 8e chrono à 372 millièmes de Marquez.

Here's how #MotoGP will line up for tomorrow's 25 lap race in Buriram ⏱#ThaiGP pic.twitter.com/3zpOE7ItmM