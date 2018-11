MotoGP/ Rossi s'inquiète du faible niveau de sa Yamaha

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Valentino Rossi lors des essais disputés à Jerez. L'Italien espérait que les améliorations, sur le moteur, apportées en vue de 2019 seraient intéressantes. Ce n'est manifestement pas le cas. "J'ai essayé les deux moteurs, effectué des comparaisons mais je n'ai pas vu beaucoup de différences, le niveau est similaire à celui de cette années. (...) Je suis simplement réaliste, on doit se rendre compte qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas rapides", a confié "Il Dottore" pour GPOne.com.

Un propos qui a de quoi alarmer au sein d'une écurie Yamaha qui n'était pas dans le coup pour la victoire cette saison. Loin de Honda et pas non plus au niveau de Ducati.