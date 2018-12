MotoGP: Marquez opéré avec succès

Marc Marquez avait prévu de se faire opérer de l'épaule gauche afin de soigner une faiblesse récurrente. Il s'était encore déboîté l'épaule en... célébrant son titre de champion du monde. Une opération qui s'est bien déroulée selon le site de la MotoGP. Le pilote Honda devrait rapidement débuter une rééducation qui devrait durer 6 semaines. Il ne sera donc pas handicapé en début de saison prochaine.

@marcmarquez93 undergoes successful surgery on left shoulder



Reigning Champion should be discharged from hospital within the next 48 hours as he aims to be fully fit for the first Sepang Test