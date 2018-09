MotoGP: Marquez a appelé Lorenzo 

Marc Marquez et Jorge Lorenzo feront équipe en 2019 au sein de l'écurie Honda. En attendant, ils roulent pour Honda et Ducati. Lors du GP d'Aragon, dimanche, Marquez a été à l'origine d'une chute de Lorenzo, blessé sur le coup et incertain pour le GP de Thaïlande. La tension est évidemment montée d'un cran mais Marquez a manifestement pris les devants en appelant son futur coéquipier. "J'ai reçu un appel de Marquez qui a demandé de mes nouvelles, cela l'honore", a expliqué un Lorenzo touché par ce geste.

Aclarada mi versión, quiero comunicaros que esta tarde he recibido una llamada de Marquez interesandose por mi estado, cosa que le honra. — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 24 septembre 2018