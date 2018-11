MotoGP-Malaisie: Lorenzo encense Rossi malgré sa chute

Valentino Rossi a effectué une course impressionnante en Malaise, ce dimanche, jusqu'à une chute à quatre tours de l'arrivée. Suffisamment pour impressionner un Jorge Lorenzo qui vit ses dernières courses chez Ducati avant de rejoindre Marquez chez Honda. Le pilote espagnol a d'ailleurs expliqué sur Twitter: "A part son crash, je n'ai jamais vu Valentino Rossi aussi consistent que jamais. Plus de 10 tours en un dixième sur le tracé le plus chaud et le plus long de l'année, ça m'a impressionné. Et dire que certains ont dit qu'il commençait à ressentir le poids des ans lors de la dernière course..." Ce à quoi Rossi a répondu d'un "Merci Jorge" simple et efficace.

