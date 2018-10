Touché après une chute au GP d'Aragon puis une autre en Thaïlande, Jorge Lorenzo espère pouvoir tourner la page lors du Grand Prix du Japon. "Plusieurs jours sont passés depuis que j'ai quitté Buriram sans pouvoir courir et même si je me sens mieux après avoir pu m'entraîner et me reposer en Thaïlande, il n'y a que lors des premiers essais libres de vendredi que je pourrais avoir une idée de comment je me sens sur la moto", a expliqué le pilote Ducati. Réponse sur le circuit de Motegi...