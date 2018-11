MotoGP-Essais Valence: C'est le grand jour pour Zarco

Ce mardi à Valence représentera une grande date pour Johann Zarco. Meilleur débutant en 2017 et deux fois meilleur indépendant, le Français, par ailleurs double champion du monde Moto2, va débuter en tant que pilote officiel KTM en MotoGP. L'écurie autrichienne a su grimper pour la première fois sur le podium, dans la catégorie reine, dimanche sous la pluie, elle compte désormais énormément sur Zarco pour continuer à avancer. Le Tricolore va découvrir la KTM RC16 développée de longue date.

@JohannZarco1 is starting tomorrow a new chapter in his racing career in the KTM box



French riders Sarron and Laconi give their thoughts on his move #TheFutureIsNow pic.twitter.com/ZlN2tPOlAX