MotoGP-Essais Jerez: Ducati rigole, Zarco rame

Pour les deux dernières journées de tests MotoGP de l'année, à Jerez mercredi et jeudi, Ducati a dégaine en premier avec le meilleur chrono pour Petrucci (1'37"968) devant Dovizioso (1'38"185). Nakagami sur Honda est 3e devant la Yamaha de Vinales et l'inévitable Marquez (Honda).

De son côté, Fabio Quartararo était plutôt satisfait avec la 14e place (1'39"414), lui qui découvre la MotoGP avec une Yamaha satellite, ce fut plus compliqué pour Johann Zarco, nouveau pilote officiel KTM, seulement 19e chrono en 1'40"192.

