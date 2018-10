MotoGP: Bautista va remplacer Lorenzo en Australie

Alvaro Bautista, 5e du Grand Prix du Japon ce dimanche, va remplacer Jorge Lorenzo, blessé, sur la Ducati officielle en Australie. L'Espagnol a réalisé une très belle course ce dimanche et connaît bien cette moto puisqu'il évolue dans une équipe satellite. Ce sera une belle opportunité pour Bautista de briller pour sa dernière saison dans la catégorie reine.

@19Bautista will replace @lorenzo99 in the @DucatiMotor team in the #AustralianGP. More info to follow.@MotoGP pic.twitter.com/Fp1iM32k3n