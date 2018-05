Double champion du monde en Moto2, rookie de l’année en 2017 pour ses débuts en MotoGP et encore sur le podium en ce début de saison, Johann Zarco était particulièrement courtisé. Si une rumeur l’envoyant du côté de Honda a circulé pour remplacer Dani Pedrosa, c’est bien du côté de KTM qu’il était attendu (et envoyé notamment depuis le GP des Etats-Unis). Et le Français a mis fin aux interrogations en confirmant son passage chez KTM pour 2019 et 2020.

"Ma carrière continuera là où tout a commencé, de la RedBull Rookies Cup à la conquête du titre MotoGP. Je rejoins @KTM_Racing pour les 2 prochaines années. Très heureux de monter sur cette KTM avec laquelle nous partageons les mêmes ambitions : Ready to race !", a-t-il écrit sur Twitter. C’est évidemment un grand jour pour la tête d’affiche de la moto française, qui aspire aux plus grandes ambitions.

Et s’il quitte Yamaha (comme Tech 3, qui file également chez KTM pour les 3 prochaines saisons), cela ne va pas l’empêcher de tout donner cette saison pour continuer à progresser et emmagasiner un maximum d’expérience d’ici-là. Il en aura bien besoin pour assurer le développement de sa nouvelle machine avec Pol Espargaro, son futur coéquipier. "On souhaite toujours avoir le meilleur pilote possible, et c’est le cas avec Johann qui bat les pilotes d’usine avec une machine satellite. C’est un grand combattant avec un gros mental. Je suis convaincu que nous pouvons passer à l’étage supérieur avec un pilote comme Johann", prévient Pit Beirer, le directeur sportif de KTM. A terme, cette collaboration aura pour ambition de viser le titre de champion du monde.