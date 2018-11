Marc Marquez va se faire opérer de l'épaule

Champion du monde MotoGP après une nouvelle saison exceptionnelle, Marc Marquez a lourdement chuté à Valence pour la dernière course de la saison. L'Espagnol, qui fera équipe avec Jorge Lorenzo la saison prochaine, a d'ailleurs décidé de se faire opérer. "Mes vacances seront dédiées à la récupération. Je dois passer sur le billard en décembre. J'ai une blessure à l'épaule depuis longtemps mais je ressens beaucoup de gênes depuis cet été et ça empire", a-t-il expliqué pour Marca. On se souvient qu'il avait dû se faire "remettre" l'épaule pendant les célébrations de son titre.