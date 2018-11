GP Valence-Qualifs MotoGP: Zarco et Marquez chutent, Vinales en pole

Après une séance d'essais libres disputée sur un véritable déluge vendredi à Valence, les qualifications de MotoGP ont eu lieu ce samedi sous un ciel clément, sur une piste sèche. Tout cela n'a pas empêché Marc Marquez (Repsol Honda), déjà sacré champion depuis la Malaisie et meilleur temps des essais, de chuter lors de la Q2. Épaule gauche déboîtée, il a alors rejoint sa cabine pour être manipulé... Et pour ensuite repartir vaillamment et terminer 5e. Yohan Zarco (Tech 3 Racing), également victime d'une chute, prend la 11e place. La pôle échoit au pilote Honda, Maverick Vinales (1'31''312). Sa première depuis un an !