GP Valence-MotoGP: La dernière pour Dovizioso

Andrea Dovizioso s’est adjugé l’ultime Grand Prix MotoGP de la saison, ce dimanche à Valence. Le pilote Ducati s’est imposé devant la Suzuki d’Alex Rins et la KTM de Pol Espargaro, lequel offre ainsi à son team son tout premier podium dans la catégorie reine.

Disputée sous des trombes d’eau et un temps interrompue sur drapeau rouge, cette course a vu le champion du monde Marc Marquez abandonner prématurément. Jorge Lorenzo et Valentino Rossi s’étant pour leur part contentés des 12e et 13e rangs.

Johann Zarco conclut sa saison sur une septième position, pour une sixième place au classement général. Enfin Dani Pedrosa, qui courait là son dernier GP, termine cinquième du jour, et 11e de la hiérarchie finale.

