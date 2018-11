Sacré en Red Bull MotoGP Rookies Cup cette saison, Can Oncu apprend décidément très vite. Ce dimanche, le jeune pilote turc s’est adjugé sur KTM le Grand Prix Moto3 de Valence, ultime rendez-vous de la saison, devant le champion de la catégorie Jorge Martin et John McPhee. Une victoire historique en termes de précocité, à 15 ans et 115 jours, d’autant que l’intéressé disputait là sa première course parmi les pros.